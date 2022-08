Der kanadische Energiekonzern Suncor Energy Inc. (ISIN: CA8672241079, TSE: SU) zahlt am 26. September 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,47 CAD je Anteilsschein an seine Investoren. Record date ist der 2. September 2022. Im Mai 2022 wurde die Dividende um 12 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,88 CAD ausgeschüttet. Die derzeitige ...

