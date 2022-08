News von Trading-Treff.de DAX-Wochenstart ohne Impulse: Ist die 13600 nun der Support im Markt? Die Vorwochenhochs sind nun wieder rund 1,4 Prozent entfernt. DAX Aufwärtsdynamik ausgebremst Das Plus in der Vorwoche wurde hart erkämpft und letztlich verteidigt, auch wenn der US-Arbeitsmarkt am Freitag eher für Unmut sorgte. Dies müssen wir erörtern, denn die Daten an sich waren sehr gut. Aber daraus folgt eine Tendenz der US-Notenbank, weiterhin die ...

