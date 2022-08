Kryptowährungen: Bitcoin trotzt dem starken Arbeitsmarkt

Anzeige / Werbung Bitcoin und andere Kryptowährungen legten am Freitag zu, obwohl die sie nach dem US-Arbeitsmarktbericht, der die Erwartungen übertraf und auf eine starke Wirtschaft hindeutete, einen Rückschlag erlitten. Der Bitcoin-Preis stieg in den letzten 24 Stunden um 1 Prozent auf rund 23.000 Dollar und näherte sich damit seinem jüngsten Höchststand von über 24.000 Dollar an. Anleger an den Märkten hatten den Arbeitsmarktbericht bereits vor seiner Veröffentlichung als wichtigen Katalysator betrachtet. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Im Juli wurden in den USA 528.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, was trotz hoher Inflation und steigender Zinssätze auf eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes hindeutet. Ökonomen hatten mit einem Zuwachs von 258.000 Arbeitsplätzen im vergangenen Monat gerechnet. Das Ausbleiben eines größeren Bitcoin-Einbruchs nach dem starken Arbeitsmarktbericht könnte jedoch auf einen gewissen Optimismus hindeuten, dass die Wirtschaft stärker ist als erwartet und daher eher in der Lage ist, einer strengeren Geldpolitik standzuhalten und eine Rezession zu vermeiden. Die Tatsache, dass Kryptowährungen zusammen mit Aktien auf den Arbeitsmarktbericht reagierten, zeigt die Korrelation zwischen Kryptowährungen und anderen risikosensiblen Vermögenswerten wie Aktien, die im letzten Jahr zugenommen hat. Widerstand bei 24,400 Dollar entscheidende Während digitale Vermögenswerte auf Faktoren innerhalb der Kryptowährungen selbst reagieren - wie die Probleme beim Stablecoin Terra oder das Scheitern des Hedgefonds Three Arrows Capital - folgte Bitcoin im Jahr 2022 weitgehend dem S&P 500 und Nasdaq nach unten und dann nach oben. Kurzfristig ist der Widerstand bei rund 24.400 Dollar. Enthaltene Werte: BTC~USD,BTC~EUR,ETH~USD

