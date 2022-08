Der Medienkonzern Thomson Reuters Corp. (ISIN: CA8849037095, NYSE: TRI) wird am 15. September 2022 (Record date ist der 18. August 2022) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,445 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Im Februar 2022 erhöhte das Unternehmen die Dividendenauszahlung um 9,9 Prozent auf den aktuellen Betrag. Es war die 29. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf das Jahr ...

