Der deutsche Leitindex hat sich am Freitag mit leichten Abschlägen und 13.573 Punkten ins Wochenende verabschiedet. Unter dem Strich war es allerdings eine gute Woche. Der DAX legte rund zwei Prozent zu. Marktidee: Commerzbank Die Commerzbank hat in der vergangenen Woche Quartalszahlen vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Davon profitierte auch die Aktie. Das Papier knackte zuletzt gleich mehrere wichtige technische Marken. Damit sich die jüngste Rallye fortsetzt, muss sich der Kurs in den kommenden Tagen über einer bestimmten Unterstützung halten.