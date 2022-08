The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.08.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2022



ISIN Name

DE000BLB2728 BAY.LDSBK.IS.VAR 15/22

XS2051471105 EUROFIN.SCIF 19/UND. FLR

US742718EU91 PROCTER GAMBLE 17/22

US98979B1061 ZOOPLUS SE (UNSP.ADR)/1/4

ZOOPLUS SE ADR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de