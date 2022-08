Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.08.2022 / 08:29

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Custos Vermögensverwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Wolfgang Nachname(n): Leitner Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ams-OSRAM AG

b) LEI

5299001JPPT2QFTV5D76

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A18XM4

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8.264 CHF 1163.00 Stück 8.240 CHF 3535.00 Stück 8.150 CHF 49888.00 Stück 8.148 CHF 5885.00 Stück 8.146 CHF 2513.00 Stück 8.142 CHF 3632.00 Stück 8.140 CHF 1806.00 Stück 8.138 CHF 389.00 Stück 8.136 CHF 989.00 Stück 8.134 CHF 955.00 Stück 8.132 CHF 4352.00 Stück 8.130 CHF 2252.00 Stück 8.128 CHF 2446.00 Stück 8.126 CHF 1174.00 Stück 8.124 CHF 3522.00 Stück 8.122 CHF 3910.00 Stück 8.120 CHF 2891.00 Stück 8.118 CHF 4203.00 Stück 8.116 CHF 1267.00 Stück 8.114 CHF 828.00 Stück 8.112 CHF 1200.00 Stück 8.110 CHF 600.00 Stück 8.144 CHF 600.00 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 8.1457 CHF 100000.0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

04.08.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: SIX Swiss Exchange MIC: XSWX



08.08.2022