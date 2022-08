Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er 0,6 Prozent im Minus bei 13.574,17 Punkten geschlossen. Hauptgesprächsthemen auf dem Börsenparkett bleiben neben dem Ukraine-Krieg die Aussichten für die Konjunktur und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Geldpolitik der großen Notenbanken. Da diese sich aber in die Sommerpause verabschiedet haben ...

