Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 08.08.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 668 internationalen Medien
All eyes on...die Aktie der Woche: Neubewertung nach Breaking News antizipativ
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 840400 ISIN: DE0008404005 Ticker-Symbol: ALV 
Xetra
08.08.22
09:33 Uhr
177,28 Euro
+0,64
+0,36 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
DAX International 100
1-Jahres-Chart
ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALLIANZ SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
176,64176,6609:49
176,66176,6809:49
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALLIANZ
ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIANZ SE177,28+0,36 %
AURUBIS AG69,08+0,26 %
DEUTSCHE POST AG41,510-0,59 %
KLOECKNER & CO SE9,245+1,93 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.