BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 28 (26) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS STARTET VAR ENERGI MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 53 NOKBERENBERG SENKT MAREL AUF 'HOLD' (BUY)DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTET DEEZER MIT 'HOLD' - ZIEL 5 EURDEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT PLAYTECH AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 602 (693) PENCEGOLDMAN STARTET INDUSTRIE DE NORA MIT 'BUY' - ZIEL 24 EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GENERALI AUF 15 (18,50) EUR - 'HOLD'JEFFERIES NIMMT LXI REIT MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 172 PENCEJEFFERIES HEBT SAIPEM AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 0,90 EURJEFFERIES SENKT SUBSEA 7 AUF 'UNDERPERFORM' (BUY) - ZIEL 70 (110) NOKJPMORGAN HEBT LEGAL & GENERAL AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 365 (325) PENCEJPMORGAN SENKT M&G AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 210 (250) PENCEJPMORGAN SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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