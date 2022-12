Der DAX dürfte sich am Mittwoch mit Gewinnen wieder den 14.000 Punkten nähern. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent höher auf 13.990 Punkte. Stützend wirkt, dass der New Yorker Dow Jones Industrial am Vorabend seine viertägige Verluststrecke beenden konnte.In Asien verarbeiteten die Anleger am Morgen aber noch, dass es am Vortag erste Indizien für eine geldpolitische Straffung der Bank of Japan gab.Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Dienstag ...

