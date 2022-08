Das Übernahme-Karussell - wie vom AKTIONÄR erwartet - bleibt im Biotech-Sektor in Schwung. Vergangene Woche hat der Biotech-Gigant Amgen zugeschlagen und ein Übernahmeangebot in Höhe eines mittleren einstelligen Milliarden-Dollar-Betrag an die Aktionäre von Chemocentryx unterbreitet. Im Fokus steht dabei der Wirkstoff Avacopan.Amgen legt insgesamt vier Milliarden Dollar oder umgerechnet 52 Dollar je Chemocentryx-Aktie auf den Tisch. Das Unternehmen verfügt über ein zugelassenes Produkt. Tavneos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...