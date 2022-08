Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Hohe Inflationsraten stellen seit einigen Monaten alle europäische Staaten vor große Herausforderungen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Zwischen den einzelnen Staaten gibt es jedoch sowohl bei den Inflationsraten als auch bei den Preisniveaus große Unterschiede. Die EFTA-Staaten Island, Norwegen und die Schweiz sind aktuell weniger von der außergewöhnlich hohen Inflation betroffen. Im Vergleich zur EU und zu Deutschland fallen die aktuellen Preissteigerungen in diesen drei Staaten vergleichsweise moderat aus. Während der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) im Juni 2022 in der EU bei +9,6% und in Deutschland bei +8,2% lag, betrug die Preissteigerung in Norwegen +7,0%, in Island +5,4% und in der Schweiz +3,2%. ...

