Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden zwei Wochen scheinen am Datenkalender für die Eurozone die ersten Stimmungsumfragen für den Monat August auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Mehrheit der befragen Finanzmarktakteure (ZEW, Sentix) sollten weiterhin von einer Verschlechterung der aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen Lage ausgehen. Die Umfragewerte würden also klar im negativen Bereich notieren. Allerdings dürfte die Anzahl mit negativen Antworten nicht nochmals zugelegt haben und so dürften sich die Indexwerte stabilisiert bzw. leicht verbessert haben. Etwas interessanter seien die anstehenden Daten für die USA. Die anstehenden Inflationszahlen würden unverändert weit außerhalb der Komfortzone der US FED liegen und zudem werde erwartet, dass bei der Kernrate der Aufwärtsdrang im Jahresverglich sogar zugelegt habe. ...

