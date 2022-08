Deutsche Boerse Long: 41 Prozent Chance! von Harald Zwick - 08.08.2022, 08:30 Uhr Der Aktienkurs der Gruppe Deutsche Börse befindet sich in einem langjährigen Aufwärtstrend, der jüngst durch die Extremereignisse Corona-Selloff im März 2020 und dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 unterschritten wurde. Kurzfristig erscheint der Kurs als überkauft, könnte aber mittel- bis langfristig den Trend fortsetzen. Unbemerkt von vielen Anlegern entwickeln sich Aktien der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...