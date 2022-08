Es ist die erst Firma, die in China autonom agierende Robotertaxis ohne zusätzliche Sicherheitsfahrer im öffentlichen Straßenverkehr fahren lassen darf - BAIDU! Der chinesische Technologieriese hat ab sofort Lizenzen in den zwei chinesischen Metropolen Chongqing und Wuhan. Zwar ist der Betrieb der Taxis zunächst auf bestimmte Zeiträume tagsüber beschränkt. Doch BAIDU startet mit jeweils fünf Wagen in den zwei Städten und verhandelt bereits über eine Ausweitung des Angebots auf Millionenstädte wie Peking und Shanghai. Den Konkurrenten wird das schwer zu schaffen machen. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



