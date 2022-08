Heute im Fokus: NFT Technologies stellt die Weiche ins Zuckerberg-Imperium!

Anzeige / Werbung

Mark Zuckerbergs Meta Inc. (NASDAQ META), die Mutter von Facebook, WhatsApp und Instagram, testet seit Mai 2022 "digitale Sammlerstücke" (sprich NFTs) auf Instagram...

...und erweiterte per 4. August die Möglichkeiten für Menschen, Schöpfer, Unternehmen und Sammler, digitale Sammlerstücke, die sie erstellt haben oder besitzen, zu teilen.

Aufgrund seiner Marktmacht und der hohen User-Base (3,65 Milliarden Menschen verwenden jeden Monat mindestens eines der Kernprodukte des Unternehmens) wird Meta wohl eine bestimmende und vielleicht sogar dominierende Rolle bei der Erschaffung eines Metaversums spielen und darum ist die nun bekannt gegebene Unternehmensmeldung von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* als besonders wichtig einzustufen:

NFT TECH ANNOUNCES COMPATABILITY WITH META'S NFT ROLLOUT

NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)*, ein führendes Technologieunternehmen, das dezentralisiertes Eigentum, NFTs und Metaverse für öffentliche Märkte etabliert, gab heute bekannt, dass ihre Projekte mit der NFT-Funktionalität von Meta Inc. kompatibel sein werden, die am 4. August 2022 von Metas CEO Mark Zuckerberg und Instagrams Leiter Adam Mosseri angekündigt wurde.

Während wir einige der renommiertesten Marken und Schöpfer der Welt in web3 einführen, ist es entscheidend, dass wir den Zugang zum digitalen geistigen Eigentum und seiner Nützlichkeit auf ein möglichst breites Publikum ausdehnen. Metas Bereitschaft, sein Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft auf die Zukunft von web3 und dem Metaversum zu setzen, ist ein starkes Signal an den Rest der Welt. ADAM DE CATA, CEO VON NFT TECHNOLOGIES INC. (WKN: A3DM5Z )*

NEWS-FAZIT:

Zuckerbergs Meta geht Vollgas in Richtung "Metaverse", der virtuellen Realität, in der man alles machen kann, was man auch im realen Leben machen kann (und noch mehr) - nur eben digital. Roblox (NYSE: RBLX), die als die erste echte Metaverse-Aktie angesehen wird, gab zuletzt bekannt, dass man mit 55 Mio. Usern monatlich rund 200 Mio. USD Umsatz erzielt, alles mit virtuellen Gütern, vorwiegend mit sog. Skins und anderen Items!

Ich weiß, das ist eine verrückte Welt, die viele von uns nicht verstehen, aber wenn ich Ihnen erzähle, dass sich mein 9-jähriges "Töchterchen" eine Geburtstagsparty mit Roblox Motto wünscht, dann kann man erahnen, wie groß das Thema "Metaverse" in Zukunft sein wird, und Zuckerbergs Vision für "sein" Metaversum wird noch einmal um einige Ecken größer sein als das 26 Mrd. Roblox-Ding!

Und deshalb ist es immens wichtig, dass alle Projekte von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* "Meta-kompatibel" sind, denn dort sollte in Zukunft die NFT-Musik am lautesten spielen!

In Ländern, wo der Handel mit NFTs schon unterstützt wird, kann man die AO-Tennisbälle, die von Run it Wild, der Tochter von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)*, anlässlich der Australian Open 2022 ins Leben gerufen worden sind, bereits über Instagram handeln.

APROPOS AO

Das Wallstreet Journal interviewte vor wenigen Tagen Adam De Cata, den CEO von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)*, der berichtete, dass es auch nächstes Jahr wieder ein Metaverse-/NFT-Event in Verbindung mit den Australian Open geben soll:

Quelle: WSJ.com



Die Australian Open planen, ihr NFT-Projekt auch für das nächste Jahr zurückzubringen, nachdem sie im Januar 6.776 ihrer "AO Art Bälle NFT-Token" ausverkauft hatten… QUELLE: WSJ.COM

PARTNERSCHAFT MIT SONY

NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* gab erst in diesen Tagen seine Partnerschaft mit Hawk-Eye Innovations, einer Abteilung von Sony, bekannt, um Live-Sportdaten mit dem enormen Potenzial des Sport-NFT-Marktes zu verbinden. Die Partnerschaft mit Hawk-Eye repräsentiert das, was manche als die Zukunft des Sports bezeichnen.

NFT TECH PARTNERS WITH SONY'S HAWK-EYE INNOVATIONS TO STRENGTHEN FOOTHOLD IN SPORTS NFTS

"Wir freuen uns, gemeinsam mit Sony Pionierarbeit für einzigartige Blockchain-Anwendungsfälle für die Sport- und Unterhaltungsbranche zu leisten." ADAM DE CATA, CEO VON NFT TECHNOLOGIES INC. (WKN: A3DM5Z )*

Was hat nun Sony dazu bewegt, eine Partnerschaft mit NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* einzugehen? Was ist der Mehrwert für Sony, respektive Hawk-Eye, aus dieser Verbindung? Diese Frage ist ganz einfach zu beantworten:

Run it Wild, seit einigen Wochen eine Tochter von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)*, hat nach meinem Wissen bislang als einziges Unternehmen ein internationales Sportgroßereignis ins Metaverse transferiert, indem es das Australian Open Tennisturnier "NFT-ifiziert" hat. Mit großem Erfolg, denn dieses Event wurde sogar mit einem der begehrten Löwen der Festspiele in Cannes ausgezeichnet.

AO METAVERSE UND RUN IT WILD SETZEN BEI DEN CANNES LIONS NEUE MASSSTÄBE FÜR DIE BRANCH!

https://k1-factory.com



Der Gewinn dieses Preises war zugleich der erste Preis für ein Metaverse-Projekt im Bereich Entertainment/Sport. AO, die Australian Open, haben sich etwas getraut und auf voller Linie gewonnen!

NFT TECHNOLOGIES INC.*

WKN: A3DM5Z, NEO: NFT

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!

Bei den NFTs liegt das Geld immer noch auf der Straße! Aber welchen NFT soll man kaufen? - Es gibt Millionen, aber welcher hat Potential? Vielleicht sollte man sich auf die Expertise der Spezialisten von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* verlassen, die im Konglomerat mit anderen NFT-Gurus in Kürze 1.938 lizenzierte Elvis-NFTs auf den Markt bringen wollen.

WAS IST EIN NFT

NFT ist die Abkürzung für Non-Fungible Token, zu Deutsch: Nicht austauschbarer Token. Ein Token ist die digitalisierte Form eines Vermögenswertes. Der Token besitzt also einen gewissen Wert oder eine bestimmte Funktion. Gleichzeitig können aber auch echte Vermögenswerte wie Immobilien oder Musikrechte tokenisiert werden, indem die damit verbundenen Rechte und Pflichten auf den Token überschrieben werden. Das heißt, die Besitzverhältnisse werden digital abgebildet und sind somit handelbar. Die Mehrheit der Finanzexpert:innen sind sich einig, dass der Markt für Non-Fungible Tokens (NFTs) deutlich größer sein wird als derjenige für Kryptowährungen.

Im März 2021 wurde ein NFT-Kunstwerk namens "Everydays: the First 5000 Days" des Künstlers Mike Winkelmann aka Beeple im Auktionshaus Christie's für 69 Mio. US-Dollar verkauft. In Österreich hat im Februar 2022 das Belvedere mit NFTs vom Kunstwerk "Der Kuss" des Künstlers Gustav Klimt Millionen Euro lukriert.

Technologie-Unternehmen wie z. B. Meta (früher Facebook) haben sich dem Trend ebenfalls angeschlossen und überlegen, Produkte und Funktionen im Zusammenhang mit NFTs zu entwickeln.

Warum dieser Crypto-Punk-NFT derzeit um 220.000 USD gehandelt wird, obwohl er vor einem Jahr noch nicht einmal 230 Dollar gekostet hat, das weiß ich echt nicht, aber es bezeugt eindrucksvoll, wieviel Geld mit NFTs zu machen ist, wenn man sich in der Materie auskennt. Ehrlich, ich tue es nicht, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich wo und wann kaufen sollte…

Quelle: nonfungible.com



Und so wie es mir geht, so geht es vermutlich auch vielen anderen Anlegern weltweit, die auf den NFT-Markt schielen, aber kaum eine Ahnung haben, wie sie daran partizipieren sollen. Es fehlt schlicht und ergreifend das Fachwissen um zu investieren, denn anders als bei Aktien wird der Wert eines NFTs nicht durch Unternehmenszahlen festgelegt, sondern durch den Geschmack der Käufer und dem Trend, der durch Meinungsmacher vorgegeben wird.

NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* ist eines von sehr wenigen börsennotierten Unternehmen, das sich ausschließlich mit NFTs beschäftigt.

NFT-Research: Die Experten evaluieren und investieren in die besten und innovativsten NFT-Projekte und bringen diese sozusagen an die Türschwelle der Investoren.

NFT-Technologie: Die Experten arbeiten an NFT-Lösungen für die sogenannten "Play-To-Earn" Spiele.

NFT-Marken: Die Experten arbeiten mit Top-Marken, um diese für das Web3 NFT-fit zu machen.

Damit der Plan der Investoren von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* aufgeht, nämlich durch den Kauf der Aktie auf Umwegen am boomenden NFT-Sektor zu profitieren, hat man ein hochkarätiges und Blockchain-erfahrenes Management zusammengestellt. Besonders hervorzuheben ist Adam De Cata.

CEO ADAM DE CATA

Der Australier ist der Gründer von Run it Wild (Übernahme durch NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)*), ein digitales Management- und Beratungsunternehmen mit starker Expertise in den Bereichen Blockchain, Non Fungible Tokens (NFT) und Metaverse, spezialisiert auf die Ermöglichung und Erweiterung der Markenpräsenz und Monetarisierung in diesem sich schnell entwickelnden Sektor. Die Leistungen umfassen alle Aspekte vom Aufbau des Markenwerts in einer digitalen Welt bis zur Kommerzialisierung von geistigem Eigentum mit besonderem Schwerpunkt auf der Nutzung von Schlüsseltechnologien im Web3.

De Cata ist auch ist auch Head Of Partnerships von Decentraland, einer virtuellen Plattform mit eigener Währung (Mana), die auf Blockchain basiert. Der Gesamtwert von Mana liegt derzeit bei rund 1,7 Milliarden Euro (Link) und ist unter den Top 30 der beliebtesten Kryptowährungen.

Im Juni 2021 schuf das Londoner Auktionshaus Sotheby's eine Nachbildung seines Hauptsitzes in der Londoner New Bond Street als virtuelle Galerie in Decentraland. Das Gebäude wurde dafür auf Decentraland digital nachgebaut, um NFT-Kunst auszustellen und zu verkaufen.

Am 18. Juni 2021 zahlte das in New York ansässige digitale Immobilien-Investmentunternehmen Republic Realm umgerechnet 913.228 US-Dollar für 259 Parzellen von Decentraland, die es in ein virtuelles Einkaufsviertel namens "Metajuku" verwandeln will, das dem Tokioter Einkaufsviertel Harajuku nachempfunden sein soll.

Das viertägige "Metaverse-Festival", das im Oktober 2021 stattfand, war das erste "Metaverse"-Musikfestival und beinhaltete Virtual-Reality-Auftritte von deadmau5, AlunaGeorge, Alison Wonderland und anderen Musikschaffenden

Im September 2021 kündigte der Staat Barbados an, eine digitale Botschaft in Decentraland zu errichten.



FAZIT:

Wenn Sie selbst ein NFT-Spezialist sind und genau wissen was im NFT-Space abgeht, dann brauchen Sie NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* vielleicht nicht zu beachten (wenngleich mit der Elvis-Story vielleicht eine wirklich große Rendite im Depot verloren gehen könnte). Wenn Sie aber an NFTs und den spektakulären Gewinnmöglichkeiten interessiert und selbst in dieser Welt weniger aktiv sind, dann könnte das Unternehmen für Sie interessant sein, denn Experten betrachten diesen Sektor als den neuen Finanztrend:

NFTs haben gerade erst begonnen, sich auf reale Märkte zu bewegen, und aus diesem Grund glaube ich, dass 2022 das Jahr der NFTs sein wird. KEVIN O'LEARY



Quelle: finanzen.at



Helmut Pollinger





