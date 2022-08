Stuttgart (ots) -Die Schokoladenmarke Lindt auf dem Prüfstand am Dienstag, 9. August 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf YoutubeDer Goldhase, eines der bekanntesten Produkte der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Ein guter Anlass für "Marktcheck", einen Blick auf Geschmack, Qualität und Produktion des großen Sortiments an süßer Verführung des Unternehmens zu werfen. Auch die Arbeitsbedingungen der Kakao-Bauern stehen auf dem Prüfstand. "Marktcheck checkt ... Lindt" am Dienstag, 9. August 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/marktcheck/Y3JpZDovL3N3ci5kZS80NTQ3OTA2), beim SWR (http://www.swr.de/marktcheck), auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck) und Facebook (http://www.facebook.com/marktcheck).Goldhase, Tafelschokoladen und Lindor-Kugeln im GeschmackstestErkennen Passant:innen den Goldhasen von Lindt auch ohne Goldpapier, Glöckchen und Markennamen? Wie unverwechselbar ist sein Geschmack im Vergleich zu Konkurrenzprodukten? Bei einer Blindverkostung mit Schokoladen-Profis und 100 Besucher:innen des SWR Sommerfestivals in Stuttgart muss sich die Vollmilchschokolade von Lindt gegenüber Produkten anderer Hersteller beweisen.Schokoladenfabrik Lindt & SprüngliDie Produkte der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mit Sitz am Zürichsee werden weltweit in mehr als 60 Ländern vertrieben. Das Unternehmen ist eine der ältesten Schokoladenmarken der Welt."Marktcheck checkt ..."Wie gut sind die beliebtesten Topmarken? Die SWR-Reihe "Marktcheck checkt ..." prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/marktcheck/Y3JpZDovL3N3ci5kZS80NTQ3OTA2).Außerdem auf Youtube unter youtube.com/marktcheck. Weiterführende Inhalte zur Sendung auf Facebook unter facebook.com/marktcheckFotos bei ARD-foto.deUm Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153004&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113847503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qZJmgXy6qhLNmTejLgtQCU5CQRj8WW8U8RxHg44K%2BrI%3D&reserved=0)ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153003&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113857459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wd93EttXic9OWIdRrdzRVh8DIkFHgoKdeFhZ%2BNmwMdA%3D&reserved=0)Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5291370