Am Donnerstag ist es so weit: Der Stahlriese Thyssenkrupp veröffentlicht seine Q3-Zahlen. Im Vorfeld konnte die Aktie bereits wieder zulegen. So steht sie seit dem Tief vom Juli rund 27 Prozent im Plus. Auch wenn sich das Chartbild damit wieder aufgehellt hat, sollten Trader unbedingt aufpassen.Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Donnerstag steht die Thyssenkrupp-Aktie an einer spannenden Chartmarke und liefert dabei widersprüchliche Signale. So fiel während der dynamischen Erholungsbewegung ...

