Essen (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Rentenmärkte werden derzeit durch eine extrem hohe Volatilität gekennzeichnet, berichten die Analysten der National-Bank AG.Hintergrund dieser Entwicklung sei der Umstand, dass die Märkte von zwei gegenläufigen Kräften bestimmt würden: Auf der einen Seite stünden die Maßnahmen der Notenbanken, die vielfach gerade erst begonnen hätten. Auf der anderen Seite werfe der immer stärker spürbarer Verlust an Dynamik in vielen Ländern der Welt die Frage auf, wie tief der Rückgang der Wirtschaftsleistung sein werde, was wiederum die Frage aufwerfe, wann und bei welchen Niveaugrößen der Zinserhöhungszyklus der führenden Notenbanken sein Ende finde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...