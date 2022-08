Lanxess-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund vier Prozent aus. Aktuell kostet der Titel damit 36,83 EUR. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Lanxess-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Lanxess der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Lanxess-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund zwei Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 37,45 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Anleger, die von Lanxess nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...