Mit vielen Vorschusslorbeeren gestartet, sind Canoo, Rivian und Sono mittlerweile in der Realität angekommen. Die letzten News in der E-Mobility-Szene stimmen optimistisch.Canoo brachte alles mit, was ein hochinteressantes Start-up in der E-Mobility-Szene so braucht: tolles Gründerteam, klasse Software-Architektur und die sogenannte Skateboard-Plattform, auf der die gesamte Fahrzeugarchitektur basiert. Eine echte Innovation zum Zeitpunkt der Vorstellung des ersten elektrisch angetriebenen Mini-Vans ...

Den vollständigen Artikel lesen ...