Das hat sich soeben beim Sentix Konjunkturindex August für Euroland bewahrheitet. Die Konsens-Prognose lag hier zuvor bei einem Wert von -20 (nach -26,4 im Juli). Tatsächlich wurden es aber -25,2 Zähler. Das ist immerhin etwas besser als im Vormonat - mehr aber nicht. Für Deutschland werden -24,4 Punkte genannt, das niedrigste Level seit Mai 2020. Für die Eurozone und Deutschland bleibt es also dabei: Eine Rezession steht weiterhin im Raum. In den USA kletterte die Beurteilung der Lage dagegen von +1 auf +8 Zähler; auch die Erwartungen besserten sich leicht. Ähnlich in Japan.



