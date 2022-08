Frankfurt am Main (ots) -Die deutsche Mehrkampfmeisterin Sarah Voss will bei den am Donnerstag beginnenden European Championships in München um die Podestplätze mitturnen. "Natürlich sind internationale Medaillen mein Ziel als Sportlerin", sagt die 22-Jährige im Interview für das Magazin go!d der Deutschen Sporthilfe. Dabei äußert Voss, die zu den konstantesten deutschen Turnerinnen zählt und seit 2013 von der Deutschen Sporthilfe gefördert wird, vor allem hohe Ansprüche an sich selbst: "Wenn ich auf die letzten zehn Jahre zurückblicke, sehe ich, wie viel ich als Person erreicht habe - im Training und in den Wettkampfleistungen, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung."Im go!d-Magazin blickt Sarah Voss auch zurück auf die Entscheidung, mit dem deutschen Team im April 2021 bei der Europameisterschaft in Basel in langen Turnanzügen angetreten zu sein. "Die Entscheidung, in langen Turnanzügen anzutreten, entwickelte sich step by step im Trainingslager", so die BWL- und Management-Studentin. "Es war uns wichtig zu zeigen, dass es auch okay ist, etwas anderes zu tragen. Wir wollten allen Turnerinnen, auch im Breitensport, eine weitere Möglichkeit bieten, ihren Sport durchzuführen."Außerdem im neuen go!d-Magazin der Deutschen Sporthilfe:- Zehnkämpfer Niklas Kaul vor dem "Heimspiel" bei der EM in München- Next Generation: Die großen Hoffnungen für Paris 2024 und L.A. 2028- Interview: Silvia Neid über ihre Pläne und den deutschen Frauenfußball- Spitze in Sport und Studium: Studierende Top-Athlet:innen im Porträt- Das Gesicht von München: Blick zurück auf die Olympischen Spiele 1972- Turnlegende Eberhard Gienger: Lehren aus dem 5. September 1972>>> hier geht's zur aktuellen go!d-Ausgabe (https://gold.sporthilfe.de/PDF_Magazin_gold_01_2022.html)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511Fax: 069/67803 - 599E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5291550