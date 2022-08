Aus Wasser und Strom soll einer der größten und saubersten Energieträger der Zukunft werden. Vor Jahrzehnten hätte man Unternehmen wie Nel oder ITM Power für diese Aussage wohl eher belächelt. Doch heute führt an dem Energieträger Wasserstoff kein Weg mehr vorbei. Vor allem in den Sektoren Industrie, Mobilität und Wärme dürfte Wasserstoff zur Erreichung der hochgesteckten Klimaziele eine zentrale Rolle spielen.Ein gewisser Anteil an Autos der nächsten Generation wird vermehrt mit Wasserstoff fahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...