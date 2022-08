Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft ist gemäß erster Schätzungen in eine technische Rezession gerutscht, so die Analysten von Postbank Research.Nach einem annualisierten Rückgang um 1,6% im ersten Quartal, sei das reale BIP im zweiten Quartal um 0,9% gegenüber Vorquartal geschrumpft.Der Inflationsdruck in den USA beschleunige sich weiter. Mit einer Steigerung von 9,1% gegenüber dem Vorjahr habe die US-Teuerungsrate im Juni einen neuen jahreshochstand erreicht und dürfte über die kommenden Monate nur langsam nachgeben. ...

