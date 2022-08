Präsentierte sich die Aktie der Deutschen Post in der vergangenen Wochen nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen noch extrem stark, so notiert sie am heutigen Montag mehr als zwei Prozent im Minus. Damit ist das Papier derzeit das Schlusslicht im Leitindex DAX - trotz einiger positiver Analystenkommentare.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Post nach den Zahlen von 57 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset hob in einer ...

