Berlin (ots) -Philips Hearing Solutions führt vom 1.8.-30.11.2022 in Kooperation mit allen autorisierten Vertriebspartnern eine deutschlandweite Hörstudie mit Philips HearLink Hörgeräten durch. Ziel der Hörstudie ist es, die Anpassung von Philips HearLink Hörgeräten noch weiter zu verbessern und Menschen zu helfen, sich wieder mit anderen zu verbinden.Philips - die bekannteste Hörgerätemarke Deutschlands* aktuell auf Platz 57 der "Best Global Brands" - ist seit Ende 2019 im deutschen Hörgerätemarkt vertreten. Die Philips HearLink Hörgeräte sind deutschlandweit über ein Netzwerk autorisierter Philips Vertriebspartner in über 500 Akustikfachgeschäften erhältlich. Die aktuellen, auch wiederaufladbaren, Hinter-dem-Ohr Hörgeräte sind mit der SoundMap 2 und der SoundTie 2 Technologie ausgestattet und werden ab September auch als Im-Ohr Modelle verfügbar sein.Philips startet deutschlandweite HearLink HörstudieDie Partner-Fachgeschäfte unterstützen die Mission von Philips, das Leben von Menschen zu verbessern, indem sie an der deutschlandweiten Hörstudie teilnehmen. In diesem Zusammenhang werden Studienteilnehmer gesucht, die nach einem fachkundigen Hörtest sowie einer ausführlichen Beratung Philips HearLink Hörgeräte kostenfrei und unverbindlich testen und einen Studienfragebogen beantworten. Die Ergebnisse der Hörstudie werden an die audiologische Entwicklung weitergeleitet und helfen dabei, die Anpassung von Philips HearLink Hörgeräten in Deutschland zu verbessern.Philips HearLink hilft, das Leben von hörgeschädigten Menschen zu verbessernPhilips Hearing Solutions sieht sich in dieser Hinsicht gut aufgestellt. So ergab die von Demant A/S durchgeführte Endverbraucher-Studie*, dass die mit der Marke verbundenen positiven Eigenschaften einen positiven Effekt auf die Hörgerätewahl hat. Demnach bestätigten 24% aller Umfrageteilnehmer ein hohes Vertrauen in die Marke und 19% der Antworten bewerten die Marke als insgesamt positiv. Die Umfrageergebnisse für Deutschland bewerten die Marke Philips noch besser: So finden 35% aller Befragten, dass Philips eine insgesamt gute Marke ist, 24% finden die Marke vertrauenswürdig und 23% verbinden mit den Produkten von Philips eine hohe Qualität. Das ist eine exzellente Ausgangslage für zukünftige Versorgungen mit Philips HearLink Hörgeräten und trägt dazu bei, das Leben von hörgeschädigten Menschen zu verbessern.Philips Hörstudie sucht StudienteilnehmerMenschen, die als Testhörer an der Philips Hörstudie teilnehmen möchten, einen Hörverlust bei sich vermuten oder bereits einen Hörverlust haben bzw. Hörgeräte anderer Marken tragen, können sich bis zum 30.11.2022 als Studienteilnehmer anmelden unter: www.philips.de/hoeren oder sich direkt bei autorisierten Vertriebspartnern vor Ort anmelden.* Demant A/S, Philips Hearing Solutions Brand Study 2021Weitere Informationen zu Philips Hearing oder zu den Philips HearLink Hörgeräten finden Sie unter: hearingsolutions.philips.de________________________Über DemantDemant ist ein weltweit führender Hörgerätehersteller und exklusiver Lizenznehmer von Royal Philips. Demant ist im gesamten Hörgerätemarkt tätig und global in mehr als 130 Ländern vertreten. Seit mehr alseinem Jahrhundert spielt die Demant Group eine wichtige Rolle bei der Entwicklung innovativer Technologien und Fachkenntnisse, um das Hören und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.demant.comMit den Philips HearLink Hörgeräten hebt Demant die vernetzte Hörgesundheit auf ein neues Niveau und bietet innovative Lösungen im Bereich integrierter Gesundheitsdienste an. Diese kommen sowohl Fachleuten als auch den Menschen zugute, die mit einem Hörverlust leben. Weitere Informationen finden Sie unter www.hearingsolutions.philips.deDie für Philips Hearing Solutions in Deutschland zuständige Vertriebsgesellschaft der Demant Group ist die Bernafon Hörgeräte GmbH mit Sitz in Berlin.