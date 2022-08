Münster (ots) -Bei LOTTO 6aus49 sorgte am Wochenende ein Treffer in der zweiten Klasse für einen Gewinn von 1,1 Mio. Euro in Nordrhein-Westfalen. Der Tipp wurde im Kreis Heinsberg gespielt.Sechs Richtige reichtenKnapp 15 Euro Einsatz und ein Gewinn von genau 1.114.954,10 Euro lautet die Bilanz des Lottospielers, der am Wochenende online bei www.westlotto.de spielte. Und dafür war nicht mal ein Treffer des Jackpots nötig: Es reichten sechs richtige Gewinnzahlen ohne Superzahl für die Ziehung am Samstag, 6. August. Sie lauten 1, 8, 16, 27, 30 und 46. So schnell kann es gehen, Millionär zu werden.Mitgewinner aus Baden-WürttembergGenauso viel Glück hatte auch ein Mitspieler aus Baden-Württemberg: Die zweite Gewinnklasse ist doppelt besetzt und so freut sich dieser ebenso wie der Nordrhein-Westfale über rund 1,1 Millionen Euro.Mit der Superzahl 7 wären theoretisch sogar der erste Gewinnrang drin gewesen. Diesen erreichte ein einziger Spielteilnehmer, ebenfalls aus Baden-Württemberg. Seine Ausbeute: 4.845.370,10 Euro im ersten Gewinnrang.Zwei Millionäre in einer WocheErst wenige Tage ist es her, dass ein WestLotto-Kunde ebenfalls ohne Superzahl zum Millionengewinner wurde. Am vergangenen Mittwoch (3. August) strich ein Tipper aus dem Raum Wuppertal mit einem Treffer der zweiten Gewinnklasse 1.156.173,40 Euro ein.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5291686