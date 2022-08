Wien (www.fondscheck.de) - Trotz der angespannten Lage steuerte Union Investment in Österreich solide durch das erste Halbjahr 2022, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Beginn des Jahres hätten Anleger brutto 620 Millionen Euro (Vergleichszeitraum 2021: 615 Mio. Euro) in Fonds von Union Investment veranlagt. Auch der Nettoabsatz habe sich stabil entwickelt und liege bei 402 Millionen Euro (Vorjahr: 408 Mio. Euro). Das verwaltete Vermögen sei gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 sogar um acht Prozent auf 4,8 Milliarden Euro gestiegen. Besonders gefragt gewesen seien nachhaltige Geldanlagen mit Nettomittelzuflüssen von 236 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres, was einer Steigerung um 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. ...

