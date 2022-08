Der FC Schalke 04 lässt den Ball auch für Anleiheeigner tanzen: Die Gelsenkirchener zahlen den fälligen ‚Bundesliga-Bonus' von 2 Prozentpunkten. Mit der Anleihe 2022/27 (DE000 A3MQS4 9) bot der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. seinen Zeichnern eine Besonderheit an: den Bundesliga-Bonus. Nun erhalten Anleihegläubiger am Freitag (12.08.) die einmalige Sonderzahlung auf die Schuldverschreibung in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...