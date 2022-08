Die Porsche Automobil Holding SE (PSE) hat im ersten Halbjahr mehr verdient. Dank der anziehenden Gewinne bei VW legte der Gewinn nach Steuern auf 3,24 Milliarden Euro zu. Was macht die Aktie daraus?Maßgebliches Geschäft der Porsche Holding, in der die VW-Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile am Wolfsburger Autoriesen Volkswagen gebündelt haben, ist das Abschneiden von VW. An VW hält die Porsche SE 53,3 Prozent der Stimmrechte. Das entspricht 31,9 Prozent des Kapitals. Über diese Anteile ...

