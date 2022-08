Wien (www.fondscheck.de) - Gerade in turbulenten Börsenzeiten können flexible Mischfonds Anlegern einen enormen Vorteil bieten: Je nach Marktlage investieren die Portfoliomanager bei dieser Fondsgruppe mal mehr in Anleihen und mal mehr in Aktien, so die Experten von "FONDS professionell".Investoren, die sich vor zehn Jahren im Rahmen eines Sparplans für einen ausgewogenen Mischfonds entschieden und monatlich 100 Euro in das Produkt gesteckt hätten, hätten mit dieser Strategie dem Branchenverband BVI zufolge 0,8 Prozent pro Jahr verdient. Das schwierige erste Halbjahr 2022 hätten die ausgewogenen gemischten Portfolios aber weniger gut überstanden: Vor sechs Monaten habe die Fondskategorie in diesem Rechenbeispiel im Schnitt noch 3,8 Prozent erzielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...