IC Markets, einer der weltweit größten Forex-CFD-Broker, teilte heute mit, dass er ein offizieller globaler Partner für die Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft (Rugby World Cup Sevens) ist, die vom 9. bis zum 11. September 2022 in Kapstadt (Südafrika) ausgetragen wird.

Die Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft findet an drei Tagen im kultigen Kapstadt unter Beteiligung von 24 Männer- und 16 Frauenteams aus der ganzen Welt statt. Neben DHL, Castle Lite, FNB und TUDOR ist nun auch IC Markets ein globaler Partner der Veranstaltung.

Es wird erwartet, dass schätzungsweise 165.000 Fans zu diesem Ereignis nach Südafrika reisen werden, das eine Festivalatmosphäre von Weltformat schaffen wird. Das dreitägige Spektakel der actiongeladenen Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft markiert die Rückkehr Südafrikas zum Tourismus nach der Pandemie.

Die Stärke von IC Markets in den Bereichen Technologie und Analytik spiegelt sich darin wider, dass IC Markets während der Spiele die Branding- und Eigentumsrechte an den Spielstatistiken besitzt, ganz im Sinne des Firmencredos: "Unsere Stärke liegt in den Zahlen".

IC Markets ist in 200 Ländern rund um den Globus tätig. Die mehr als 200.000 aktiven Händler des Unternehmens profitieren von der wettbewerbsfähigen Preisgestaltung, niedrigen Spreads und dem auf institutionelle Kunden ausgerichteten ultraschnellen Handel mit einem gehandelten Volumen von insgesamt 1,11 Billionen US-Dollar (März 2022).

IC Markets ist schon lange ein Unterstützer des Sports, und diese neue Partnerschaft folgt auf das Sponsoring der Cricket-Serie 'The Ashes' in Sydney, Australien, im Jahr 2022, sowie der spanischen La Liga und der deutschen Bundesliga in der Saison 2021/22.

Alan Gilpin, Chief Executive Officer von World Rugby, sagte: "Die Rugby World Cup Sevens wird garantiert ein rekordverdächtiges Rugby-Sevens-Fest, zu dem Spieler, Mannschaften und Fans aus aller Welt erwartet werden. Wir sind hocherfreut, IC Markets als globalen Partner für eine Veranstaltung begrüßen zu dürfen, die ein unvergessliches Ereignis in Kapstadt zu werden verspricht."

Andrew Budzinski, CEO von IC Markets, meinte, das Unternehmen freue sich, dass es sich die Möglichkeit gesichert habe, ein globaler Partner für die Rugby World Cup Sevens zu werden. "Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich an der Wiedereröffnung Südafrikas zu beteiligen. Die Attribute der Siebener-Rugby-Weltmeisterschaft ein hochgradig wettbewerbsorientierter und innovativer Sport decken sich in hohem Maße mit unserem eigenen Wertversprechen von IC Markets."

Die letzten noch verfügbaren Tickets für die Veranstaltung sind hier erhältlich

Weitere Informationen zur Veranstaltung: www.rwcsevens.com

Über IC Markets

IC Markets wurde von Händlern für Händler entwickelt und ist der weltweit größte Forex-CFD-Broker, der seinen Kunden in über 200 Ländern der Welt außergewöhnliche Handelsbedingungen und einen erstklassigen Service rund um die Uhr bietet.

Seit seiner Einführung im Jahr 2007 hat IC Markets die Lücke zwischen Privatkunden und institutionellen Kunden geschlossen, indem es eine Handelslösung anbietet, die zuvor lediglich Investmentbanken und vermögende Privatkunden vorbehalten war.

Daher ist IC Markets die erste Wahl für aktive Händler auf der ganzen Welt, die eine Handelsumgebung suchen, die sie dabei unterstützt, selbstbewusstere und kompetentere Trader zu werden, indem sie intuitive Handelsplattformen mit wertsteigernden Tools und Unterstützung für alle Handelsstrategien und -stile bietet.

IC Markets setzt auf Innovation, ständige Verbesserung und den Einsatz von Spitzentechnologie zum Nutzen unserer Kunden.

Weitere Information erhalten Sie, wenn Sie hier klicken.

Haftungsausschluss:

IC Markets ist in mehreren Rechtsordnungen zugelassen und unterliegt den dortigen Vorschriften. Nachstehend finden Sie alle einschlägigen Risikowarnungen und Websites.

IC Markets (EU) Ltd ist eine in Zypern unter der Betriebsnummer HE 356877 registrierte Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 362/18 zugelassen ist und reguliert wird. Zugang zur Website: icmarkets.eu

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund ihrer Hebelwirkung ein hohes Risiko schneller Geldverluste. 76,27 der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs über diesen Anbieter. Sie sollten sich genau überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen möchten. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Anfangskapital verlieren. Zugang zur Website: icmarkets.eu

Raw Trading Ltd ist registriert auf den Seychellen unter der Registrierungsnummer 8419879-2 und wird durch die Financial Services Authority of Seychelles unter folgender Lizenznummer reguliert: SD018. Zugang zur Website: icmarkets.com

Risikowarnung: Der Derivatehandel birgt ein hohes Risiko für Ihr Kapital, und Sie sollten dafür nur Geld einsetzen, dessen Verlust Sie sich leisten können. Der Derivatehandel ist möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet. Sie sollten sich daher der damit verbundenen Risiken bewusst sein und bei Bedarf eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen.

International Capital Markets Pty Ltd mit der Registrierungsnummer 123 289 109 wird von der Australian Securities and Investments Commission unter der Lizenznummer 335692 reguliert. Zugang zur Website: icmarkets.com/au.

Risikowarnung: Der Derivatehandel birgt ein hohes Risiko für Ihr Kapital, und Sie sollten dafür nur Geld einsetzen, dessen Verlust Sie sich leisten können. Der Derivatehandel ist möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet. Sie sind weder Eigentümer der Basiswerte noch haben Sie Rechte daran. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie zu unserem Zielmarkt gehören, indem Sie sich unsere Zielmarktbestimmung ansehen und unser Produktinformationsblatt (Product Disclosure Statement, PDS) sowie andere Rechtsdokumente lesen, um sicherzugehen, dass Sie die Risiken vollständig verstehen, bevor Sie irgendwelche Handelsentscheidungen treffen. Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

