München (ots) -Mit der neuen und langfristig angelegten Arbeitgeberkampagne möchte McDonald's Deutschland Vorurteile ausräumen und zeigen, wie vielfältig die Realität für Mitarbeitende des Unternehmens wirklich aussieht. Authentizität und Zielgruppen-Fit soll hierbei ein eigenes Brand Ambassador-Projekt schaffen.McDonald's lebt seit jeher eine offene Willkommenskultur, Vielfalt und Toleranz - und das sowohl vor als auch hinter dem Counter. Mit der aktuellen Kampagne JobsWieDu stellt das Unternehmen genau diese Leitlinie unter Beweis und zeigt, dass Menschen mit den vielfältigsten Voraussetzungen und Zielen im Arbeitsumfeld jederzeit die gleichen Chancen geboten werden. "Bei uns gibt es Jobs, die so individuell sind wie jeder Mensch in unserer Gesellschaft. Wichtig ist uns deshalb nicht, wo ein Berufsweg gestartet wurde, sondern wohin er gehen soll. Auf dieser Reise möchten wir die Mitarbeiter:innen mit vielen verschiedenen Maßnahmen wie u.a. flexiblen Arbeitszeitmodellen sowie Aus- und Weiterbildungen bestmöglich unterstützen.", so Sandra Mühlhause, Vorstand Personal McDonald's Deutschland.McDonald's bekennt sich zum "Wir"Mit über 100 vertretenen Nationalitäten bilden die rund 65.000 Mitarbeiter:innen eine ganz besondere Crew. Für die Fotoshootings und den Imagefilm zur Kampagne konnten sich Mitarbeiter:innen aus den Restaurants bewerben, um so authentisch und emotional die diversen Persönlichkeiten hinter der Marke zu zeigen. Auch das für einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr geplante McDonald's Markenbotschafter-Programm greift das auf. Ziel ist, mit bisher nie dagewesenen Einblicken hinter die Kulissen mit Vorurteilen gegenüber der Marke und den Menschen dahinter aufzuräumen.Zeitgemäße Aussteuerung für eine bessere BewerbungserfahrungAlle Bestandteile der Kampagne leiten auf die im Look & Feel neu aufgesetzte Karriereseite. Auf ihr finden die unterschiedlichen Zielgruppen passgenaue Inhalte, wie beispielsweise Stellenanzeigen, die um Job-Stories und andere authentische Einblicke in den Arbeitsalltag ergänzt wurden und so die offenen Stellen für den Benutzer direkt erlebbar machen. Für Fragen gibt es FAQ's und den Interessent:innen wird zusätzlich durch mögliche Interaktion mit dem Job-Bot eine angenehme Erfahrung bei der Jobsuche geboten.Flankiert wird die neue Arbeitgeberkampagne von Inhalten auf den Social Media-Kanälen von McDonald's Deutschland, Offline-Maßnahmen sowie einem regional nutzbaren Toolkit für Franchise-Nehmer:innen. Konzipiert wurde die Kampagne von der Lead-Marketing-Agentur Scholz & Friends Group GmbH. Auch der Imagefilm, exklusiv für das Social Web produziert, stammt ebenfalls aus ihrem Hause und ist auf dem YouTube-Kanal von McDonald's Deutschland zu sehen.