So wurde Gold beispielsweise im McLaren F1 Supersportwagen, der mehr als 100-mal angefertigt wurde, verbaut. Gold in Form von Folie diente dabei als Wärmeabweiser im Motorraum. Auch Halbleiter für Computer und Mobiltelefone enthalten das Edelmetall. In der Chemotherapie können Gold-Nanopartikel ebenfalls eingesetzt werden. Dies sind nur einige Beispiele für die Verwendung von Gold in den Bereichen Industrie und Wissenschaft, auch in der Kunst und in der Religion wird Gold integriert. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...