Paukenschlag zum Wochenauftakt: Der US-Grafikkartenproduzent Nivida hat überraschend eine Umsatzwarnung für das laufende Quartal herausgegeben. Das Unternehmen rechnet wegen eines rückläufigen Absatzes von Gaming-Produkten im zweiten Quartal nur noch mit Erlösen in Höhe von 6,7 Milliarden Dollar. Zuvor hatte Nvidia rund 8,1 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Die endgültigen Zahlen sowie ein neuer Ausblick sollen am 24. August veröffentlicht werden. Für die Nvidia-Aktie geht es vorbörslich deutlich ...

