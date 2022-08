Parma / Köln (ots) -Der Kurzfilm "The Promise" mit Tennis-Profi Roger Federer und Nachwuchstalent Izyan ("Zizou") Ahmad erzählt die herzliche Geschichte eines Fans und seiner Frage, die die Welt zum Schmunzeln brachte, sowie die Antwort eines der größten Tennisspieler aller Zeiten.Zum Beginn des US Open Tennisturniers präsentiert Barilla einen herzerwärmenden Kurzfilm mit Barilla-Botschafter Roger Federer - "The Promise"."The Promise" handelt von einer einzigartigen und wahren Geschichte über einen jungen Fan, der dank Barilla endlich seinen Helden kennenlernt.Die Rolle von Barilla in der Gesellschaft besteht darin, das Alltägliche durch überraschende Akte der Liebe aufzuwerten. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschen als Zeichen der Liebe zusammenzubringen. Deshalb konnte Barilla nicht widerstehen, als sich bereits im Jahre 2017 eine Gelegenheit eröffnete, zwei wunderbare Menschen, die eine gemeinsame Passion teilen, zu einem späteren Zeitpunkt zusammenzubringen.Während der Pressekonferenz der US Open von 2017 wurde Roger Federer von dem jungen Fan und Nachwuchstennisspieler Izyan Ahmad, der seinen Fans als Zizou (@tennis_ace_zizou (https://www.instagram.com/tennis_ace_zizou/)) bekannt ist, herausgefordert. Zizou fragte, ob Roger so lange Tennis spielen könne, bis Zizou selbst alt genug sei, um gegen ihn anzutreten. Federer gab seinem jungen Fan daraufhin sein Wort und besiegelte jenes mit einem "Pinky Promise". Das Video mit der Aufzeichnung des Versprechens ging auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=MvucZRlbWH4) viral.Heute, fünf Jahre später, hat Barilla Federers Versprechen wahr gemacht und Zizou "den besten Tag seines Lebens" geschenkt, indem sie ihm vorgaukelten, er sei zu Trainingszwecken nach Zürich gereist, während er in Wirklichkeit seinen Helden auf dem Platz treffen sollte. Für alle Beteiligten war es keine leichte Aufgabe, Zizou den ganzen Weg von den USA nach Zürich in die Schweiz einfliegen zu lassen, ohne dass dieser herausfinden würde, was ihn tatsächlich in Zürich erwarten wird. Es gab keinen Spielraum für Unachtsamkeit oder versehentliche Hinweise, denn das Ziel des geplanten Kurzfilms "The Promise" war es, einen ehrlichen Moment der Emotionen zwischen einem Spitzensportler und einem begeisterten, jungen Fan zu zeigen. Zizou wusste folglich nicht, dass er Federer treffen würde, bis zu dem besonderen und aufrichtigen Moment des Zusammentreffens selbst.An diesem besonderen Tag kommen sich Federer und Zizou bei einem Freundschaftsspiel und einem wohlverdienten Barilla-Pasta Essen näher und unterhalten sich stundenlang über ihre Ambitionen und ihre gemeinsame Leidenschaft für den Tennis. Dieser menschliche und aufrichtige Aspekt des Austauschs über die Liebe zum Sport und die damit verbundenen Werte verdeutlicht die Art und Weise, wie Barilla weltweit wirtschaftet und Produkte entwickelt, die von Menschen auf der ganzen Welt geliebt werden."Zizous' Reaktion auf den Besuch bei Federer in Zürich war so herzerwärmend, und der junge Fan zeigte viel mehr Emotionen, als wir erwartet hatten. Er hat dem Moment das Leben und die Persönlichkeit gegeben, die er verdient hat", sagt Dio Santos, Creative Director bei Boomerang (Teil der Publicis Groupe), der Kreativagentur hinter dem Projekt."Alles, was Roger Federer in seiner Beziehung zu anderen tut, kommt sehr natürlich und mühelos daher, und das überrascht immer wieder alle, die er trifft. Dieser Kurzfilm ist ein weiteres schönes Beispiel dafür, was "Ein Zeichen der Liebe" für Barilla bedeutet. Und wir sind so glücklich und dankbar darüber, dass Roger dieses besondere Zeichen der Liebe so unglaublich gut verkörpert", sagt Gianluca Di Tondo, CMO bei Barilla.Zizou ist derzeit die Nummer 1 in den USA in der Altersklasse unter 12 Jahren, sowohl im Tennis-Einzel als auch im -Doppel. Er trainiert an der John McEnroe Tennis Academy (JMTA) auf Randall's Island in New York City und ist Teil des USTA National Player Development Program. Ein junger, ehrgeiziger Spieler, von dem nach noch einiges hören wird.Der vollständige Kurzfilm zu "The Promise" wird auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=57RpNFLTAZU&ab_channel=Barilla) zu sehen sein, und ab der Woche des 08. August 2022 wird der Kurzfilm auf den sozialen Medien von Barilla in Europa und in den USA beworben.Link zu "The Promise" auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=57RpNFLTAZU&ab_channel=BarillaÜber BarillaBarilla ist die Marke, die Pasta für immer verändert hat, indem sie jene in den 50er Jahren zum ersten Mal in eine Umverpackung platzierte. Das Unternehmen wurde 1877 von Pietro Barilla in einer Bottega in Parma gegründet. Heute bringt Barilla als weltweit führende italienische Pastamarke mit einem Angebot an Pasta und Saucen das italienische Lebensgefühl in mehr als 100 Länder. Von der ikonischen Blue Box, die sogar von Federico Fellini gefeiert und geliebt wurde, bis hin zu den kontinuierlichen Innovationen - wie den kreativen Pasta-Cuts der Collezione-Range, der Kreation der perfekten, immer al dente Vollkornpasta, dem glutenfreien Sortiment mit dem klassischen Pastageschmack und der klassischen Textur, den Vero Gusto-Saucenrezepten ohne Konservierungsstoffe und ohne Zuckerzusatz - hat sich Barilla immer dafür eingesetzt, die wahre Bedeutung eines Pastagerichts zu vermitteln: ein Zeichen der Liebe.Barilla ist Teil der Barilla Group, eines der führenden italienischen Lebensmittelunternehmen, das mit 20 Marken in 30 Produktionsstätten (15 davon in Italien) Pasta, Saucen und Backwaren herstellt. Die 8.591 Mitarbeiter aus über 100 Ländern lassen sich von der langfristigen und nachhaltigen Mission des Unternehmens inspirieren. "Die Freude am Essen für ein besseres Leben" - das neue Leitbild von Barilla entspricht einem Konzept, das über gutes Essen hinausgeht und sich auf das Glück und das ganzheitliche Wohlbefinden des Menschen bezieht, das insbesondere mit dem Geschmack beginnt. Alle Marken der Barilla-Gruppe tragen zu dieser Genussreise bei, indem sie nicht nur Lebensmittel anbieten, sondern auch die (Lebens-)Freude, die man aus guten, mit ausgewählten Zutaten zubereiteten Lebensmitteln ziehen kann.