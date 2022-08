Der größte US-Silberproduzent Hecla Mining berichtete in der vergangenen Woche über den Geschäftsgang im 2. Quartal 2022. Dabei wurden die Markterwartungen beim Gewinn je Aktie leicht übertroffen, beim Umsatz dagegen leicht unterschritten. Die Gesamtjahresprognose für die Produktion wurde bestätigt. Wir kaufen deshalb heute zum Eröffnungskurs an der Börse New York eine halbe Position (ca. 3,75 % des Depotvolumens) in der Aktie von Hecla Mining in das Themendepot Edelmetalle zurück.Der größte US-Silberproduzent Hecla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...