Straubing (ots) -Das Paket ist viel besser als nichts. Es handelt sich trotz aller Abstriche um einen wichtigen Sieg in einer von Erfolgen nicht gerade gesegneten Präsidentschaft. Das Debakel beim Rückzug aus Afghanistan haftet Biden noch immer an. Entsprechend groß ist die Nervosität, mit der die Demokraten auf die Midterm-Wahlen im November blicken. Von der Euphorie, die nach der Abwahl Donald Trumps herrschte, ist wenig geblieben.Zuletzt allerdings hat Biden einige Punkte gutgemacht. So hat er die Tötung des Al-Kaida-Chefs verkünden können. Die Organisation hat zwar viel von ihrer Bedeutung verloren, doch die Liquidierung Aiman al-Sawahiris war für viele Amerikaner eine Genugtuung. Und sie hat den Republikanern etwas den Wind aus den Segeln genommen, die behaupten, Biden könne die USA nicht schützen. Der Sozialteil seines Gesetzespakets ist gerade jetzt, da viele Amerikaner unter der Last der Inflation ächzen, ein Pfund, mit dem Biden wuchern kann: Noch sind die Midterms nicht verloren.