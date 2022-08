Die Paypal-Aktie setzt ihre Erholung fort und startet auch in die neue Handelswoche freundlich. In der vergangenen Woche glückte bereits der kurzzeitige Sprung über die magische 100-Dollar-Marke. Jene Anleger, die der Trading-Idee des AKTIONÄR gefolgt sind, erfreuen sich an 70 Prozent Gewinn in nur rund zwei Wochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...