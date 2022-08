Um 40 Prozent will die USA ihre CO2-Emissionen bis 2030 senken. Das ist das Ziel des kürzlich vom Senat verabschiedeten Inflation Reduction Act. Und dafür nimmt die Regierung viel Geld in die Hand: 370 Milliarden Euro sollen in erneuerbare Energien fließen. Während das bei Solarherstellern für Kursgewinne sorgt, kommt die Euphorie bei dem Turbinenbauer Nordex nicht an. Trotz einer Kaufempfehlung verliert die Aktie am Montag 3,5 Prozent.Constantin Hasse, Analyst bei Jefferies, bestätigte sein Kursziel ...

