DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 - Zwischenmeldung 6

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta037/08.08.2022/18:05) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 1. August 2022 bis einschließlich 5. August 2022 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 653.368 Stamm- und 59.037 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 01.08.2022 15.000 79,8809 Xetra 02.08.2022 18.368 79,6495 Xetra 03.08.2022 280.000 76,4269 Xetra 04.08.2022 90.000 77,1522 Xetra 05.08.2022 250.000 76,4909 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 01.08.2022 0 - - 02.08.2022 2.080 74,7478 Xetra 03.08.2022 20.000 71,1674 Xetra 03.08.2022 3.000 71,1637 CBOE Europe (CEUX) 04.08.2022 13.000 71,8461 Xetra 05.08.2022 20.957 71,6692 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Veronika Rösler, Leiterin Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: veronika.roesler@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Aquis Exchange Europe

