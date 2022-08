Der Laborausrüster Sartorius setzt seine ausgewogenen Buy-und-Build-Strategie fort und hat jetzt ein weiteres Übernahmeziel auserkoren. Wie der DAX-Konzern am Montagabend mitteilte, soll nun über Umwege ein führender Anbieter von Lösungen auf Basis rekombinanten Albumins in das Unternehmensportfolio wandern.Konkret will Sartorius über die in Frankreich gelistete Tochter Sartorius Stedim Biotech 100 Prozent der bislang von Privatinvestoren gehaltenen Anteile von Albumedix übernehmen. Der Kaufpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...