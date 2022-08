Nachdem Valneva endlich die Zulassung in der EU erhalten hat und kürzlich immerhin ein paar Impfdosen an selbige verkaufen konnte, steht der Corono-Totimpfstoff der Franzosen nun kurz vor der Markteinführung. In Deutschland wird die bisher einzige zugelassense Totimpfung gegen das Coronavirus wohl ab September erhältlich sein. Mit einem großen Run darauf rechnet aber kaum jemand.Schließlich war schon bei Novavax die Enttäuschung groß darüber, dass kaum jemand den alternativen Impfstoff haben wollte. Zwar handelte es sich dabei um keinen ...

