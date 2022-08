Die Berichtssaison lieferte bereits viele positive Überraschungen sowie einige Enttäuschungen. Insgesamt dominiert bisher gute Laune beim Blick auf die Zahlen der großen Börsenkonzerne. Doch einige wichtige Quartalszahlen stehen noch an und auch in dieser Woche dürften die wieder für einiges an Bewegung an den Märkten sorgen.Schon heute wird BioNTech (US09075V1026) vorlegen und den Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Experten rechnen fest damit, dass die Mainzer weiterhin gute Gewinne mit dem Verkauf von Corona-Impfstoffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...