Cicor sichert sich ein bedeutendes mehrjähriges Geschäft im Bereich Luftfahrt und Verteidigung im Gesamtwert von rund CHF 30 Mio.



09.08.2022 / 07:01 CET/CEST

Bronschhofen, 9. August 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat sich von einem marktführenden europäischen Hersteller spezialisierter Lösungen für Flugzeuge einen bedeutenden mehrjährigen Folgeauftrag im Gesamtwert von rund CHF 30 Mio. gesichert. Der aktuelle Auftragseingang dient der Komponentenbeschaffung und wird während der insgesamt rund siebenjährigen Projektlaufzeit durch Folgeaufträge komplettiert. Das durchschnittliche jährliche Umsatzvolumen liegt damit in einem mittleren einstelligen Millionen-Franken-Bereich, was eine Steigerung im Vergleich zu den aktuellen Umsätzen mit diesem langjährigen Kunden darstellt. Der gesamte Auftrag zur Herstellung und Prüfung der technisch hochstehenden elektronischen Baugruppen, welche für eine sicherheitsrelevante Anwendung im Bereich Luftfahrt- und Verteidigung eingesetzt werden, wird am Cicor Standort in Bedford, Grossbritannien (Axis Electronics Ltd.) ausgeführt. Dieser Folgeauftrag ist für Cicor auch ein Ergebnis der Anerkennung für das tiefgreifende Verständnis des Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsgeschäfts, der einzigartigen Engineering- und Prüf-Fähigkeiten sowie der Zuverlässigkeit und Kompetenz in der Fertigung und entlang der Lieferkette. Der Sektor Luft- und Raumfahrt und Verteidigung gehört neben Industrie und Medizintechnik zu den strategischen Zielmärkten der Cicor Gruppe. Axis konnte nach der Übernahme im vergangenen Herbst erfolgreich in das globale Engineering- und Produktionsnetzwerk der Cicor Electronic Manufacturing Services (EMS) Division integriert werden. Dadurch hat Cicor ihre Kompetenzen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung deutlich gestärkt und ist zu einem der europäischen Top 5 EMS-Anbieter für diesen Sektor aufgestiegen. Die Kontinuität für den langjährigen Kundenstamm aus führenden Unternehmen konnte sichergestellt und das Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter ausgebaut werden. Kontakt:

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zwölf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

