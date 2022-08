In dem von steigenden Zinsen und Rezessions-Ängsten geprägten Marktumfeld sind zuletzt einige institutionelle Investoren an die Seitenlinie gewechselt und haben ihre Portfolios ohne Rücksicht auf Verluste bereinigt. In diesem Zusammenhang stand auch die Infineon-Aktie unter Druck. Vom Hoch im November 2021 hat die Aktie über 50 Prozent eingebüßt. Erst bei 20,68 Euro gelang die Trendwende. Und die hatte es in sich.Im Vorfeld der Q3-Zahlen ging es innerhalb weniger Wochen wieder bis an die 30-Euro-Marke. ...

