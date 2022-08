HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEG von 155 auf 118 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Entscheidung des Immobilienkonzerns, kein Übernahmeangebot für Brack Capital Properties abzugeben, eine Tochtergesellschaft der Adler Group. Derweil dürfte die LEG Immobilien in den Jahren 2023 und 2024 weniger Wohneinheiten zukaufen als ursprünglich erwartet./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 05:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000LEG1110

