Im Kampf gegen die globale Plastikverschmutzung sind innovative Lösungen gefragter denn je. Viele Start-ups, darunter auch die französische Carbios, versuchen sich an interessanten Ansätzen, um die Plastikflut einzudämmen. In einem neuen Konsortium soll der Weg in Richtung Kreislaufwirtschaft für Kunststoff-Textilabfälle geebnet werden.Carbios wird Teil des Konsortiums WhiteCycle mit einer Laufzeit von zunächst vier Jahren. Als Koordinator agiert der Reifenhersteller Michelin, weitere 14 öffentliche ...

