GR Silver Mining liefert ein "Monster-Bohrloch" vom Plomosas-Silberprojekt in Mexiko und setzt damit seine Serie an starken Bohrergebnissen fort. Die Aktie hebt mit einem Zugewinn von fast 40% ab und entwickelt sich zum Top-Performer im Silberbereich.

Bohrergebnisse werden wieder von Investoren wahrgenommen

"GR Silver Mining liefert Top-Bohrergebnisse, doch der Markt goutiert das nicht", hatten wir zu den letzten Resultaten des Unternehmens von seinem Silberprojekt Plomosas in Mexiko geschrieben. Nun aber war es wohl genug. Gestern veröffentlichten die Kanadier neue Daten aus dem Gebiet San Marcial auf der historischen Mine Plomosas. Und die hatten es in sich, so dass manche Beobachter von einem "Monster-Bohrloch" sprachen. GR Silver Mining erbohrte nämlich 308 g/t Silber über eine sagenhafte Länge von 101,6 Metern. In diesem Abschnitt fanden sich zudem neun (!) Intervalle mit mehr als 1.000 g/t Silber (ausführliche Daten hier). In der Spitze wurden 7,1 Kilo Silber über 0,8 Meter erreicht. Ein Investor ...

